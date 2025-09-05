Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima de hoy

Condiciones meteorológicas para Buenos Aires esta mañana

Hoy, en Buenos Aires, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, permitiendo una mañana fresca. No se pronostican precipitaciones significativas, y la humedad alcanzará un porcentaje del 55%. Para más detalles, visita canal de clima de hoy.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, se espera que las condiciones parcialmente nubladas continúen, con máximas alcanzando los 15.7°C. Aunque la jornada será mayormente seca, se recomienda estar preparado para cambios inesperados. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h desde dirección noreste.

En cuanto a las observaciones astronómicas, la salida del sol fue a las 08:05 y el anochecer será a las 17:52, proporcionando muchas horas de luz para disfrutar al aire libre, si las condiciones lo permiten. La fase lunar actual está en su cuarto creciente, un gran momento para las observaciones nocturnas.

Se invita a los residentes y visitantes a aprovechar planificando actividades fuera de casa, pero siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad adecuadas.