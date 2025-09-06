ANSES pagará un bono de $550.000 en septiembre: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos
De cara al próximo cronograma de pagos de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo de beneficiarios podrá recibir hasta cuatro asignaciones distintas que, en conjunto, suman cerca de $550.000. Este monto se otorgará por única vez y está dirigido a titulares que cumplan con una serie de requisitos específicos.
Los beneficiarios que podrán acceder a esta suma deberán estar inscriptos en los siguientes programas:
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.444
- Tarjeta Alimentar (familias con un hijo): $52.250
- Complemento Leche del Plan 1.000 Días: $42.594
- Volver al Trabajo (exPotenciar Trabajo): $78.000
La suma total de estas prestaciones alcanza los $547.288, un monto significativo para muchas familias en situación de vulnerabilidad.
Cada uno de estos beneficios tiene requisitos particulares. El Complemento Leche, por ejemplo, forma parte del Plan de los 1.000 Días y está dirigido a madres embarazadas y niños hasta los 3 años. Por su parte, Volver al Trabajo está destinado a personas que buscan capacitarse o reinsertarse en el mercado laboral formal.
Además, ANSES anunció un aumento del 1,9% en todas las prestaciones sociales, ajustado por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Así, los titulares de la AUH y la AUE pasarán a cobrar $115.087, aunque ANSES retiene el 20%, por lo que recibirán $92.070 mensuales por hijo.
En cuanto a la Tarjeta Alimentar, los montos se mantienen sin cambios:
- Familias con un hijo: $52.250
- Con dos hijos: $81.936
- Con tres o más hijos: $108.062
Este beneficio, que no se ajusta mensualmente, busca asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria.
En resumen, quienes estén inscriptos en todos los programas mencionados podrán cobrar cerca de $550.000 en septiembre, una ayuda clave en un contexto de alta inflación.
Calendario de pagos AUH de septiembre 2025
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.