ANSES pagará un bono de $550.000 en septiembre: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

En septiembre, un grupo de beneficiarios podrá cobrar hasta cuatro asignaciones de ANSES por un total cercano a los $550.000. El monto se otorga por única vez.

De cara al próximo cronograma de pagos de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo de beneficiarios podrá recibir hasta cuatro asignaciones distintas que, en conjunto, suman cerca de $550.000. Este monto se otorgará por única vez y está dirigido a titulares que cumplan con una serie de requisitos específicos.

Los beneficiarios que podrán acceder a esta suma deberán estar inscriptos en los siguientes programas:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad : $374.444

Tarjeta Alimentar (familias con un hijo) : $52.250

Complemento Leche del Plan 1.000 Días : $42.594

Volver al Trabajo (exPotenciar Trabajo): $78.000

La suma total de estas prestaciones alcanza los $547.288, un monto significativo para muchas familias en situación de vulnerabilidad.

Cada uno de estos beneficios tiene requisitos particulares. El Complemento Leche, por ejemplo, forma parte del Plan de los 1.000 Días y está dirigido a madres embarazadas y niños hasta los 3 años. Por su parte, Volver al Trabajo está destinado a personas que buscan capacitarse o reinsertarse en el mercado laboral formal.

Además, ANSES anunció un aumento del 1,9% en todas las prestaciones sociales, ajustado por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Así, los titulares de la AUH y la AUE pasarán a cobrar $115.087, aunque ANSES retiene el 20%, por lo que recibirán $92.070 mensuales por hijo.

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, los montos se mantienen sin cambios:

Familias con un hijo: $52.250

Con dos hijos: $81.936

Con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio, que no se ajusta mensualmente, busca asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria.

En resumen, quienes estén inscriptos en todos los programas mencionados podrán cobrar cerca de $550.000 en septiembre, una ayuda clave en un contexto de alta inflación.

Calendario de pagos AUH de septiembre 2025