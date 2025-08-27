Asignación Universal por Hijo de ANSES: los montos extras que se reciben en septiembre 2025

Se pueden acceder a programas complementarios como la Tarjeta Alimentar, el Complemento de Leche del Plan 1000 Días y el cobro del 20% retenido durante el año pasado. Los detalles en la nota.

Asignación Universal por Hijo. Foto: ANSES.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que brinda ANSES, además de percibir los aumentos correspondientes, podrán cobrar un total más elevado ya que se complementa con otros extras compatibles con la prestación.

Los titulares de la AUH pueden acceder a programas complementarios como la Tarjeta Alimentar, el Complemento de Leche del Plan 1000 Días y el cobro del 20% retenido durante 2024, que se habilita con la presentación de la Libreta AUH.

AUH de ANSES en septiembre 2025

En este caso, la AUH no cobra el monto total, sino que se deposita el 80% mensual y el otro 20% se retiene para luego pagarlo junto con la presentación de la libreta AUH.

Monto bruto AUH por hijo: $115.087

Monto a cobrar (80%): $92.070

AUH por hijo con discapacidad:

Monto bruto: $371.463

Monto a cobrar en septiembre (80%): $297.170

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

ANSES: cuáles son los extras que puede cobrar la AUH

El programa Tarjeta Alimentar no tiene aumentos y se cobra junto con la AUH automáticamente. Los hijos a cargo pueden tener hasta 14 años inclusive.

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062

También está vigente el beneficio Complemento Leche, que forma parte del Plan de los 1000 Días y está dirigido a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

Por último, los beneficiarios disponen del pago del retroactivo del año 2024, que se puede acceder después de la presentación de la Libreta AUH y los montos varían según la cantidad de hijos: