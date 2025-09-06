En 3 segundos: cuáles son frases que hay que decir para dormirse rápidamente, según la IA
La llegada de la inteligencia artificial (IA) develó muchas preguntas que, en su momento, no tenían respuestas, como por ejemplo: “¿Qué frase hay que repetir para dormirte inmediatamente?“.
Frente a este interrogante, plataformas tecnológicas líderes como ChatGPT, Gemini y Copilot, coincidieron al recomendar unos métodos (respaldados por datos) para inducir el sueño de manera efectiva.
Las técnicas que compartieron están relacionadas a breves frases que se repiten mentalmente para calmar la mente permitiendo frenar pensamientos intrusivos o negativos.
“Estoy en paz, todo está bien”, es útil para generar seguridad y soltar preocupaciones. “Mi cuerpo se relaja, mi mente se apaga”, es otra de las frases que refuerza la conexión entre cuerpo y mente.
“Respiro lento, me dejo llevar”, es otra frase que acompaña el ritmo de la respiración, mientras que “Nada me perturba, todo está en calma” y “No pienso solo descanso”, también inducen al sueño.
Por su lado, cada plataforma dio opciones propias para lograr dormir. Algunas podrían ser: “contar números” o “visualizar”, creando escenarios imaginarios y poder distender.
Por último, las herramientas proponen el escaneo corporal, una técnica de mindfulness que consiste en llevar la atención a distintas partes del cuerpo, para reconocer tensiones y soltarlas.
Cinco recomendaciones para dormir mejor, según expertos de Harvard
- Conseguir un ritmo de sueño: para lograr dormir en un mismo horario, es necesario tener una rutina, es decir, irse a la cama a la misma hora. Del mismo modo, se deben levantar de la cama a la misma hora, durante la mañana.
- Eliminar fuentes de ruido o luces muy brillantes: pueden evitar que conciliemos el sueño adecuadamente o pueden interrumpir nuestro descanso.
- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas: está demostrado que puede perjudicar la calidad del sueño hasta la respiración.
- Reducir la ingesta de cafeína y mate: si se toma mucho café o mucho mate durante el día, será más difícil conciliar el sueño. Por eso, es beneficioso tomar un vaso de leche u otras tisanas de hierbas que armonicen, como tilo o valeriana y evitar comer mucho en la cena.
- Ropa cómoda para dormir mejor: es imprescindible tener un colchón cómodo y una vestimenta, como un pijama, para dormir tranquilamente. Además, se tiene que tener en cuenta la temperatura al momento del descanso, de modo de no pasar frío ni calor dentro de la cama y la habitación.