En 3 segundos: cuáles son frases que hay que decir para dormirse rápidamente, según la IA

Plataformas tecnológicas líderes como ChatGPT, Gemini y Copilot, coincidieron al recomendar unos métodos (respaldados por datos) para inducir el sueño de manera efectiva. Conocélos e implementalos en tu rutina.

Dormir; insomnio; sueño.

La llegada de la inteligencia artificial (IA) develó muchas preguntas que, en su momento, no tenían respuestas, como por ejemplo: “¿Qué frase hay que repetir para dormirte inmediatamente?“.

Frente a este interrogante, plataformas tecnológicas líderes como ChatGPT, Gemini y Copilot, coincidieron al recomendar unos métodos (respaldados por datos) para inducir el sueño de manera efectiva.

ChatGPT, Gemini y Copilot revelaron métodos para conciliar el sueño más rápido. Foto: Unsplash.

Las técnicas que compartieron están relacionadas a breves frases que se repiten mentalmente para calmar la mente permitiendo frenar pensamientos intrusivos o negativos.

“Estoy en paz, todo está bien”, es útil para generar seguridad y soltar preocupaciones. “Mi cuerpo se relaja, mi mente se apaga”, es otra de las frases que refuerza la conexión entre cuerpo y mente.

“Respiro lento, me dejo llevar”, es otra frase que acompaña el ritmo de la respiración, mientras que “Nada me perturba, todo está en calma” y “No pienso solo descanso”, también inducen al sueño.

Las frases breves ayudan a conciliar el sueño rápidamente. Foto: Unsplash.

Por su lado, cada plataforma dio opciones propias para lograr dormir. Algunas podrían ser: “contar números” o “visualizar”, creando escenarios imaginarios y poder distender.

Por último, las herramientas proponen el escaneo corporal, una técnica de mindfulness que consiste en llevar la atención a distintas partes del cuerpo, para reconocer tensiones y soltarlas.

Cinco recomendaciones para dormir mejor, según expertos de Harvard