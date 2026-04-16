Una aerolínea lanzó cápsulas para dormir en clase económica de vuelos larga distancia. Foto: Air New Zealand.

Viajar durante más de diez horas en avión suele ser sinónimo de incomodidad: poco espacio, posturas forzadas y dificultad para dormir. En ese escenario, la innovación empieza a marcar la diferencia.

En este sentido, la compañía Air New Zealand dio un paso inédito al presentar un sistema de cápsulas para dormir en clase económica, una propuesta que promete redefinir la experiencia en vuelos de larga distancia.

Air New Zealand es reconocida por su enfoque innovador y fue nombrada como la Aerolínea más Segura del Mundo en 2025. Foto: Wikipedia.

El proyecto, conocido como “Skynest”, introduce una idea que hasta ahora parecía exclusiva de clases premium: la posibilidad de acostarse completamente durante el vuelo. Pero esta vez, el beneficio llega (aunque con costo adicional) a los pasajeros de cabina económica.

“Skynest”, una cama en pleno vuelo

El sistema consiste en seis cápsulas ubicadas dentro del sector económico de los aviones Boeing 787-9. Cada una funciona como un pequeño espacio individual pensado exclusivamente para el descanso.

Los pasajeros podrán reservar turnos de cuatro horas para utilizarlas, en un esquema similar al de los trenes nocturnos europeos. Cada cápsula incluye colchón, almohada, ropa de cama, iluminación tenue, ventilación y puertos de carga, además de cinturones de seguridad adaptados para dormir.

El sistema consiste en seis cápsulas ubicadas dentro del sector económico de los aviones Boeing 787-9. Foto: Air New Zealand.

El servicio estará disponible inicialmente en rutas de ultra larga distancia, como el trayecto entre Auckland y Nueva York, uno de los más extensos del mundo.

¿Cuánto cuesta dormir mejor en clase económica?

Aunque la propuesta apunta a democratizar el descanso en vuelo, no será gratuita. Cada uso tendrá un costo adicional de entre 400 y 600 dólares por tramo, sumado al valor del pasaje.

El acceso estará limitado a mayores de 15 años y cada pasajero podrá reservar un único turno por viaje. La asignación se realizará por orden de solicitud, por lo que se espera una alta demanda.

Desde la aerolínea aseguran que el objetivo es claro: ayudar a los viajeros a llegar a destino “en un estado razonable”, especialmente en trayectos donde el jet lag y el cansancio suelen ser inevitables.

Cada uso tendrá un costo adicional de entre 400 y 600 dólares por tramo, sumado al valor del pasaje. Foto: Air New Zealand.

Antes de Skynest, la compañía ya había innovado con el sistema “Skycouch”, que permite transformar una fila de asientos en una especie de cama. Sin embargo, esta opción, aunque es más accesible, no logra el mismo nivel de comodidad que una cápsula totalmente plana.

Con esta nueva apuesta, la aerolínea busca posicionarse a la vanguardia de la experiencia de vuelo, en un contexto donde cada vez más pasajeros priorizan el confort, incluso en clase económica.

La incorporación de cápsulas para dormir marca un cambio en la lógica del transporte aéreo: ya no se trata solo de llegar, sino de cómo se llega. En vuelos que pueden superar las 15 horas, descansar bien deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad.

Si la propuesta resulta exitosa, no se descarta que otras aerolíneas sigan el mismo camino. Por ahora, la iniciativa abre una nueva etapa en la industria, donde el confort empieza a ganar terreno incluso en los asientos más accesibles. Dormir en un avión, finalmente, podría dejar de ser una misión imposible.