Votación con mucho frío: cómo estarán las temperaturas para el domingo de elecciones en provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará este sábado y domingo.

Jornada electoral con mucho frío Foto: NA

El fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores arranca con buen clima, y todavía con mucho frío en el marco de una de las últimas olas polares.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un sábado con cielo despejado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 1 grados de mínima y 15 de máxima.

Alerta por frío extremo en Argentina, invierno, fresco, ola de frío. Foto: NA

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El domingo, en tanto, tendría cielo despejado en la madrugada y algo nublado en la mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 5 y 16 grados.

Para el lunes, se anticipa una jornada con cielo nublado a toda hora, y con temperaturas estimadas en 8 grados de mínima y 18 de máxima.

Alerta meteorológica hoy por viento fuerte en dos provincias

El mal clima se mantiene este sábado en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera.

Alerta por viento en dos provincias Foto: NA

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”.