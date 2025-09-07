Buenos Aires tendrá el vuelo más largo del mundo: qué países conecta el recorrido de 29 horas y cuánto cuesta el pasaje

Este nuevo vuelo ofrece a los pasajeros un viaje de casi 20.000 kilómetros sin cambiar de avión, lo que significa un hito en la aviación comercial.

Buenos Aires tendrá el vuelo más largo del mundo. Foto: Unsplash.

China Eastern Airlines comenzó a mostrar en su sitio web los detalles de su nuevo vuelo que conectará Shanghai con Buenos Aires, haciendo una escala en Auckland. Aunque todavía no está disponible para la venta, ya se pueden consultar los días de operación, horarios y precios.

La distancia entre Shanghai y Buenos Aires es de 19.681 kilómetros, aunque puede variar ligeramente según la ruta asignada en cada vuelo. Según la programación, el trayecto durará hasta 29 horas: 25 horas y 30 minutos en el vuelo desde China y 29 en sentido contrario, incluyendo una escala de dos horas en Auckland.

La distancia entre Shanghai y Buenos Aires es de de 19.681 kilómetros. Foto: Unsplash.

Con esto, Shanghai y Buenos Aires se convertirán en los puntos de partida y llegada del nuevo vuelo directo más largo del mundo, superando significativamente a otros en tiempo y distancia.

Es importante aclarar que “vuelo directo” y “vuelo sin escalas” no son lo mismo. Un vuelo directo permite recorrer dos destinos sin cambiar de avión, aunque pueda hacer paradas técnicas o comerciales en el camino. En cambio, un vuelo sin escalas no realiza ninguna parada.

Según la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), un vuelo directo se define como aquel que se emite con un solo pase de abordar, aunque incluya escalas o cambios de aeronave por razones técnicas o logísticas. En el caso del nuevo vuelo de China Eastern Airlines, aunque haya una parada en Auckland, se considera directo porque los pasajeros viajarán de principio a fin a bordo del mismo avión.

Un vuelo directo se define como aquel que se emite con un solo pase de abordar. Foto: Unsplash.

Cuánto cuesta el vuelo de Argentina a China

Según el sitio oficial de la aerolínea, el pasaje de Buenos Aires a Shanghái tiene un precio de USD 1.983,80, mientras que el tramo de Shanghái a Buenos Aires cuesta USD 1.746,10. Estos valores pueden variar según la fecha de viaje seleccionada.

Shangai-Buenos Aires, el vuelo más largo del mundo. Foto: ceair.com

Con este nuevo vuelo, Buenos Aires y Shanghái estarán conectadas por la ruta directa más larga del mundo, ofreciendo a los pasajeros casi 20.000 kilómetros de viaje sin cambiar de avión, un hito en la aviación comercial.