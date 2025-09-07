Feroz incendio en un conventillo de La Boca: hay al menos un muerto y varios heridos

Incendio en un conventillo de La Boca. Foto: NA

Un hombre en silla de ruedas murió este domingo en un incendio en un conventillo del barrio porteño de La Boca, mientras que dos mujeres debieron recibir oxígeno tras haber inhalado humo.

El hombre fallecido fue hallado a tres metros del acceso al inmueble ubicado en Wenceslao Villafañe al 400, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez.

Incendio en un conventillo de La Boca. Video: SAME.

El foco del fuego se desarrolló en un predio de 20 por 60 metros (donde viven unas 13 familias), mientras que en la parte frontal se encuentra un conventillo de 20 por 30 metros.

Incendio en un conventillo de La Boca. Video: SAME.

Bomberos de la Ciudad constataron que las llamas se iniciaron en la planta baja de forma generalizada y las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente a fin de controlar la situación.