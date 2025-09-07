Llega Burgermanía 2025: cuándo se podrán comprar combos de hamburguesas a $12.000 y qué locales participan

Los cupos son limitados y el canje del combo se realiza en el local elegido en la ticketera oficial del evento.

Una edición para aprovechar al mejor precio Foto: Instagram @angus.brother

Llega Burgermanía 2025, el evento más esperado para los amantes de la hamburguesa. Del 23 al 25 de septiembre, podrán comprar combos a precio promocional en más de 70 locales seleccionados en distintas ciudades de la Argentina como Buenos Aires, localidades del Conurbano, La Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza.

La consigna de la octava edición del festival hamburguesero más federal del país es “Homenaje al Fast Food”, por lo que cada local presentará su reversión de clásicos de cadenas históricas, con productos artesanales y guiños de nostalgia.

Con un único precio de $12.000 se accede a un combo (hamburguesa, más papas y bebida). Los cupos son limitados y el canje del combo se realiza en el local elegido en la ticketera oficial del evento.

Cuándo y dónde es Burgermanía 2025

Fechas: del 23 al 25 de septiembre

Horarios: de 20.00 a 23.00

Sedes: locales participantes en CABA, GBA, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza

Acceso: combos con cupo limitado; se canjean únicamente con código QR adquirido por anticipado

Precio de los combos: $12.000 (hamburguesa, más papas y bebida)

Venta de tickets: Passline (compra anticipada y selección del local)

Participan varias ciudades del país Foto: Instagram @angus.brother

Locales participantes de Burgermanía 2025

CABA

24th Street Burger (Villa Urquiza)

4090 Burger & Fries (Balvanera, Caballito)

Angus Brother (Palermo)

Aroha (Palermo)

Arredondo (Belgrano)

Bao Burger Mercat (Villa Crespo)

Bao Burger Via Viva (Belgrano)

Brothersfood LST (Boedo)

Buller Brewing Co. (Las Cañitas)

Burger 54 (Devoto)

Burger Couple La Chupeteria (Palermo)

Burger Couple La Mansión (Caballito)

Burger Couple La Tercera (Belgrano)

Burger Point (Floresta)

Burgertify (Belgrano, Palermo Soho)

Chopis Burger (Recoleta)

CHS Burger (Centro, Palermo, Villa Santa Rita)

El Bravo Burgers (Caballito)

Felix Burgers (Villa Devoto)

Fuera de Serie (Villa Devoto, Villa Urquiza)

Holy Just Burgers (Versalles)

Lagerhaus (Caballito, Devoto)

Mi Barrio (Belgrano)

Saint Burger (Microcentro)

Shivo´s (Villa del Parque)

The Flour Store (Almagro)

TMT Burgers (Palermo Soho)

What the Burger (Belgrano)

Williamsburg (Palermo chico)

Gran Buenos Aires

24th Street Burger (Vicente López)

Big Daddy’s Burger (Vicente López)

Burgas and Fries (Francisco Álvarez)

Burger 54 (Martínez, Nordelta)

Cope (Bernal)

Culta Burger (Lanús)

Der Grund Burger House (Banfield)

Dolas (Ezeiza)

DTB Smash Burgers (Don Torcuato)

Frytki (Ezeiza, Tristán Suárez)

Harry´s Killer Burger (Lanús)

Lagerhaus (Ramos Mejía)

LT House (San Martín)

Nosh Up (Bella Vista)

El evento que reúne más de 70 casas de hamburguesas Foto: Instagram @lagerhaus.devoto

La Plata

CowSins Burgers

Gocha Burgers

Mar del Plata

Glutton’s Burgers

TMT MDQ

The Box Burger Culture

Rosario

Mitico

RONNIE

Valquiria Burger Bar

Córdoba (capital)

La Mística Arguello (Córdoba)

La Mística Poeta Lugones (Córdoba)

Mendoza