El local para los amantes de las hamburguesas Foto: Foto generada con IA Canal 26

En un mercado gastronómico donde abundan las propuestas similares, dos emprendedores argentinos decidieron ir en dirección opuesta: viajar miles de kilómetros, estudiar durante años un formato clásico casi desconocido en el país y traerlo a Buenos Aires sin adaptarlo al “manual” local. El resultado es Luisa’s, un restaurante que propone una experiencia distinta alrededor de un solo producto y que ya empieza a marcar tendencia.

Más que una hamburguesería tradicional, el proyecto es la consecuencia de una obsesión que nació en la ruta.

Un recorrido por Estados Unidos que cambió el rumbo del proyecto

Entre 2019 y 2022, los socios del emprendimiento recorrieron distintas ciudades del Medio Oeste de Estados Unidos, visitando locales históricos especializados en sliders. Kentucky, Indiana y Michigan fueron algunas de las paradas clave de un viaje que tenía un objetivo claro: entender por qué ese formato de hamburguesa lleva más de 100 años funcionando sin grandes modificaciones.

Luisa’s hamburgers: Medallón a la plancha, sazonado con cebollas, en pan especial Foto: Instagram @luisas.ba

No se trató de una gira gastronómica casual. En cada visita analizaron técnicas de cocción, combinaciones de ingredientes, dinámica del servicio y hábitos de consumo. El último viaje, realizado poco antes de la apertura, terminó de definir el concepto que hoy se plasma en su propio local.

Qué es un slider y por qué no es una hamburguesa común

El slider no es una hamburguesa pequeña. Aunque el tamaño pueda sugerirlo, se trata de un producto con identidad propia. La técnica, el pan, la temperatura de cocción y hasta la forma del medallón responden a una lógica distinta.

En Luisa’s, el medallón es cuadrado, se cocina a una temperatura más baja que la habitual y se acompaña con cebolla finamente picada que genera vapor durante la cocción. El pan blanco, siempre sin tostar, se coloca al final para absorber los jugos y mantener la humedad. El resultado es una hamburguesa suave, intensa y muy diferente a las versiones más difundidas en Argentina.

Luisa’s: el primer local dedicado solo a sliders en Argentina

Todo ese aprendizaje tomó forma en Luisa’s, el primer bar de sliders del país, ubicado en el barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires. El local abrió sus puertas a comienzos de este año y desde el primer día dejó en claro que no sigue las reglas tradicionales del rubro.

Un concepto nuevo en Buenos Aires Foto: Instagram @luisas.ba

La carta es breve y precisa: apenas cinco versiones de sliders, un solo tipo de queso y una selección acotada de salsas. No hay hamburguesas grandes, no hay combos clásicos y tampoco hay papas fritas, una decisión que suele sorprender a quienes llegan por primera vez.

Por qué en Luisa’s no sirven papas fritas

Lejos de ser un capricho, la ausencia de papas fritas responde a una filosofía clara. En los locales tradicionales de sliders que inspiraron el proyecto, el foco está puesto en el producto principal y no en acompañamientos genéricos.

En su lugar, Luisa’s desarrolló chips kettle artesanales, producidas junto a una marca de Balcarce, y sumó opciones como chili, mac and cheese y ensalada Caesar. Para el momento dulce, hay cheesecakes de una reconocida cadena internacional y planes de incorporar milkshakes al estilo estadounidense.

Una inversión grande y resultados que superaron expectativas

El proyecto demandó dos años de desarrollo, casi nueve meses de obra y una inversión cercana a los 200.000 dólares, aportada por los socios en partes iguales. Abrir en febrero, un mes complejo para la gastronomía, implicó un riesgo calculado que terminó dando resultado.

En las primeras semanas de funcionamiento, Luisa’s superó ampliamente las ventas previstas y hoy apunta a consolidar un ritmo de producción diario sostenido. El equipo ya emplea a 15 personas y la recuperación de la inversión está estimada entre 18 y 24 meses.

Un espacio con identidad propia en Núñez

La experiencia no se limita a lo que llega al plato. El local fue diseñado para sentirse cálido y cercano, con una ambientación inspirada en las décadas del 60 y 70, barra curva como eje del espacio y materiales que buscan alejarse del estilo industrial.

El nombre Luisa’s no es casual: remite a vínculos familiares y refuerza la idea de un lugar que se siente más como una casa que como una hamburguesería de moda.

Hacer una sola cosa y no desviarse

En un contexto donde muchos restaurantes apuestan a cartas extensas y cambios constantes, Luisa’s eligió especializarse. Un solo formato, una técnica precisa y una identidad clara.

La apuesta es simple y ambiciosa a la vez: demostrar que un producto clásico, bien ejecutado y sin concesiones, todavía puede sorprender al público argentino.