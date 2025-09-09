Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 9 de septiembre de 2025

Pronóstico Diario

Clima en Santa Fe esta mañana. Iniciaremos el día con temperaturas mínimas de 7.9°C, bajo un cielo parcialmente nuboso. A lo largo de las primeras horas, el viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h, creando una sensación fresca aunque agradable. A medida que el día avance, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, las condiciones no cambiarán significativamente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, acompañado por vientos moderados de hasta 21 km/h. La humedad relativa rondará el 85%, generando un ambiente un poco más sofocante conforme se aproxime la noche. Es un buen momento para disfrutar al aire libre, aunque un abrigo ligero podría ser oportuno durante las horas más frescas.