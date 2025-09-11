Primavera en Buenos Aires: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que sigue con buenas condiciones.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Marcelo Capece)

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue con temperaturas agradables y buen tiempo, sin pronósticos de lluvias para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo despejado durante el día y algo nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 23 de máxima.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Damián Dopacio)

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo entre parcialmente y mayormente nublado durante la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 10 grados y una máxima de 19.

El sábado daría inicio a un fin de semana con buenas condiciones del clima. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 9 y 19 grados.