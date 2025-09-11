Primavera en Buenos Aires: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre, según el SMN
La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue con temperaturas agradables y buen tiempo, sin pronósticos de lluvias para los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo despejado durante el día y algo nublado en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 23 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo entre parcialmente y mayormente nublado durante la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una mínima de 10 grados y una máxima de 19.
El sábado daría inicio a un fin de semana con buenas condiciones del clima. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 9 y 19 grados.