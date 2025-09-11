Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre de 2025

Clima del día

Para este jueves, Jujuy amanecerá con cielos parcialmente nubosos. A lo largo del día, las temperaturas mínimas llegarán a unos 4.2°C. El clima comenzará suave, aunque no se anticipan lluvias en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el termómetro podría alcanzar unos 18.4°C, con vientos a una velocidad máxima de 10 km/h. A lo largo de la noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, sin expectativas de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de septiembre de 2025

Este jueves, el sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41, permitiendo disfrutar de aproximadamente diez horas y cuarenta minutos de luz solar.