Elegir uñas cuadradas dice mucho de la personalidad: qué significa según la psicología

Más allá de una moda, la forma cuadrada en las uñas refleja rasgos profundos de carácter. Qué dice la psicología sobre esta elección y cómo puede expresar quién sos.

El significado de elegir uñas cuadradas. Foto: Pinterest.

La forma de las uñas va más allá de una simple cuestión estética: puede reflejar aspectos profundos de la personalidad y cómo cada persona decide mostrarse al mundo. Para muchas personas, las uñas son una forma de expresión que revela rasgos característicos, no solo a través del color o el diseño, sino también mediante su forma.

Entre las opciones más populares en los salones de belleza, las uñas cuadradas destacan como una elección recurrente. ¿Qué significa esta preferencia según los expertos?

El significado de elegir uñas cuadradas, según la psicología

Desde la perspectiva de la psicología del diseño, las formas con líneas rectas y ángulos definidos suelen asociarse con cualidades como el orden, la estabilidad y la lógica. Por lo tanto, las uñas cuadradas reflejan estructura, seguridad y límites claros.

Uñas cuadradas. Foto: Pinterest.

Quienes optan por este estilo suelen tener una personalidad marcada y firme. Les agrada establecer límites, tomar decisiones con convicción y mantener el control en diferentes aspectos de su vida. Además, suelen valorar el orden, tanto en el plano físico como mental, y prefieren evitar el caos o la improvisación, buscando rutinas definidas y metas claras.

Aunque las uñas cuadradas son una opción clásica, también transmiten una imagen de fortaleza y determinación. Son perfectas para quienes aprecian un estilo sofisticado sin temor a destacar.

Finalmente, en términos psicológicos, este tipo de uñas proyecta profesionalismo, seriedad y confianza, lo que las convierte en una excelente alternativa para situaciones como entrevistas laborales, reuniones formales o cualquier ocasión en la que se quiera mostrar una imagen cuidada y segura.

Uñas cuadradas. Foto: Pinterest.

Colores ideales para uñas cuadradas

Además de la forma, el color de las uñas también juega un papel importante en la expresión personal. Las uñas cuadradas, por su estructura definida y estilo clásico, combinan muy bien con tonos que realzan su elegancia y fuerza. Colores como el rojo intenso y el borgoña transmiten pasión y seguridad, reforzando esa imagen de determinación que proyecta esta forma.

Para quienes prefieren un look más sofisticado y moderno, los tonos nude o beige aportan suavidad sin perder elegancia, mientras que los colores metálicos como el dorado o el plata suman un toque de glamour y contemporaneidad. También, los tonos oscuros como el negro o azul marino realzan el contraste de la forma cuadrada, dando un aire más audaz y atrevido.