Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre de 2025

jueves, 11 de septiembre de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Mendoza

La jornada en Mendoza comenzará con una sensación de fresco, con temperaturas mínimas que rondarán los 6.6°C, mientras el cielo mostrará un parcial nubosidad. Para seguir la evolución del clima hoy, se espera que el viento soplará a una velocidad media de 11 km/h. La humedad en el ambiente alcanzará el 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, las temperaturas en Mendoza no variarán mucho, alcanzando máximas en torno a los 17.5°C. Las condiciones del clima continuarán con parcial nubosidad. Los vientos mantendrán una velocidad considerable de hasta 22 km/h. Es un día ideal para actividades al aire libre.