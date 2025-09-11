Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre de 2025

Meteo Salta
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 11 de septiembre de 2025, 06:06

El pronóstico del clima para Salta

Durante la mañana, se espera un entorno parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán entre los 3.4°C y los 21.2°C. La humedad en el aire alcanzará el 91%, proporcionando una sensación de ambiente húmedo. Los vientos soplarán desde el este con una velocidad media de 22 km/h, generando un leve movimiento en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Ya entrada la tarde y durante la noche, el clima en Salta mostrará un cambio, presentando cielos menos nublados y una reducción en las probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas continuarán variando dentro del mismo rango, asegurando un ambiente confortable y fresco durante todo el día.