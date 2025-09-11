Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre de 2025

Meteo Salta

El pronóstico del clima para Salta

Durante la mañana, se espera un entorno parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán entre los 3.4°C y los 21.2°C. La humedad en el aire alcanzará el 91%, proporcionando una sensación de ambiente húmedo. Los vientos soplarán desde el este con una velocidad media de 22 km/h, generando un leve movimiento en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Ya entrada la tarde y durante la noche, el clima en Salta mostrará un cambio, presentando cielos menos nublados y una reducción en las probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas continuarán variando dentro del mismo rango, asegurando un ambiente confortable y fresco durante todo el día.