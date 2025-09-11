Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre de 2025

Clima hoy

La mañana en Santa Cruz promete ser interesante en términos de clima. Se prevé un cielo parcialmente nuboso con una frescura notable, ya que las temperaturas mínimas se situarán en los 3.4°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, lo que hace que el día sea algo más agradable para los habitantes de Santa Cruz. La humedad se mantendrá adecuada, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad media de 25 km/h, contribuyendo a un ambiente algo fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el tiempo se mantendrá estable con condiciones similares. Las temperaturas máximas llegarán a los 7.3°C, un leve aumento que aún mantiene el día fresco. A lo largo de estas horas, el viento continuará soplando a la misma intensidad, asegurando un respiro fresco para cerrar el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de septiembre de 2025

El sol tiene previsto salir a las 09:40, ofreciendo un poco de calidez matutina, y se ocultará a las 17:34, permitiendo disfrutar de las últimas horas de luz en Santa Cruz antes de darle paso a la noche. Estos horarios marcan los ciclos naturales del día, proporcionando una oportunidad para disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.