Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de septiembre de 2025

Tiempo en Córdoba

El clima de hoy en Córdoba promete ser interesante, con condiciones parcialmente nuboso y una temperatura máxima de 21.9°C y una mínima de 7.3°C. La humedad estará a un nivel máximo del 31%, y aunque no se esperan lluvias, los vientos marcarán presencia con ráfagas de hasta 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el clima continuará con un panorama de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán manteniendo el máximo de 21.9°C, con niveles de humedad en baja disminución. La velocidad del viento podría alcanzar los 12 km/h, pero sin llegar a registros preocupantes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

En función del sol y las temperaturas agradables, es recomendable llevar gafas de sol y aplicar protector solar. Manténgase hidratado y evite la exposición prolongada al sol durante las horas pico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de septiembre de 2025

El sol se levantará a 08:12 AM y se despedirá a las 18:21 PM, con una luna que alcanzará su máxima visibilidad a las 17:38 PM. Disfrute de las observaciones astronómicas desde Córdoba.