Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima San Juan
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 13 de septiembre de 2025, 06:05

Condiciones climáticas de la mañana

Durante la mañana de hoy en San Juan, el clima presentará condiciones de parcial nubosidad. La temperatura mínima será de 9.2°C mientras que la máxima alcanzará 20.4°C. Es un día perfecto para planificar actividades al aire libre aprovechando las condiciones favorables. Podés obtener más detalles sobre el clima en nuestro enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, se prevé que el cielo se mantendrá parcialmente nuboso en San Juan. La humedad relativa se mantendrá en un promedio entre 33% y 61%. Aunque las probabilidades de precipitación son nulas, es recomendable estar preparado para cambios imprevistos que puedan presentarse.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Allanaron propiedades de Diego Spagnuolo: encontraron 80 mil dólares en una caja de seguridad y renunciaron sus abogados

Allanaron propiedades de Diego Spagnuolo: encontraron 80 mil dólares en una caja de seguridad y renunciaron sus abogados

El viento tendrá una presencia moderada con una velocidad máxima de hasta 11 km/h desde el sureste durante el día, aunque no se esperan rachas fuertes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Aprovecha cada rayo de sol durante el día y contempla el magnífico atardecer que San Juan tiene para ofrecer en este día encantador.