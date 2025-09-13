Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima San Juan

Condiciones climáticas de la mañana

Durante la mañana de hoy en San Juan, el clima presentará condiciones de parcial nubosidad. La temperatura mínima será de 9.2°C mientras que la máxima alcanzará 20.4°C. Es un día perfecto para planificar actividades al aire libre aprovechando las condiciones favorables. Podés obtener más detalles sobre el clima en nuestro enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, se prevé que el cielo se mantendrá parcialmente nuboso en San Juan. La humedad relativa se mantendrá en un promedio entre 33% y 61%. Aunque las probabilidades de precipitación son nulas, es recomendable estar preparado para cambios imprevistos que puedan presentarse.

El viento tendrá una presencia moderada con una velocidad máxima de hasta 11 km/h desde el sureste durante el día, aunque no se esperan rachas fuertes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de septiembre de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Aprovecha cada rayo de sol durante el día y contempla el magnífico atardecer que San Juan tiene para ofrecer en este día encantador.