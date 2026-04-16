Hoy, jueves 16 de abril de 2026, el clima en Tucumán se presenta con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima es de 8.5°C, mientras que la máxima alcanzará los 22.4°C. Se espera que a lo largo de la mañana, las condiciones sean mayormente estables, con una ligera brisa que alcanzará hasta los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, el día continuará con cielos parcialmente nubosos. La probabilidad de precipitaciones es baja, aunque la humedad relativa del aire se mantendrá alta alrededor de 80%. Los vientos serán suaves, con velocidades entre 7 y 11 km/h. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para cambios bruscos en la temperatura o cielos cubiertos de manera ocasional.