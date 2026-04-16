Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de abril de 2026
Clima Tucumán
Hoy, jueves 16 de abril de 2026, el clima en Tucumán se presenta con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima es de 8.5°C, mientras que la máxima alcanzará los 22.4°C. Se espera que a lo largo de la mañana, las condiciones sean mayormente estables, con una ligera brisa que alcanzará hasta los 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Para la tarde y noche, el día continuará con cielos parcialmente nubosos. La probabilidad de precipitaciones es baja, aunque la humedad relativa del aire se mantendrá alta alrededor de 80%. Los vientos serán suaves, con velocidades entre 7 y 11 km/h. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para cambios bruscos en la temperatura o cielos cubiertos de manera ocasional.