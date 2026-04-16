El día en Santa Fe comienza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilan entre los 7.9°C de mínima y los 18.5°C de máxima. Se prevé que la clima se mantenga sin precipitaciones, lo que promete un amanecer anotado sin lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nublado, con una suave brisa desde el este, alcanzando máximas de 11 km/h. Aunque la posibilidad de lluvia es nula, se espera un aumento en la humedad del 85%, lo cual podría hacer que las condiciones se sientan un poco más pesadas.

A medida que el sol se ponga cerca de las 18:06, las temperaturas nocturnas descenderán lentamente, manteniendo un clima estable y poco ventoso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.