En Santiago Del Estero, el clima de la mañana comenzará con una temperatura mínima cercana a los 9.5°C. Se prevé un cielo parcialmente nuboso, con bajas probabilidades de precipitaciones. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 18 km/h, mientras que la humedad relativa estará en 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En horas de la tarde, la temperatura máxima llegará a los 22°C. El cielo continuarán con nubes dispersas y es poco probable que se presenten lluvias. Los vientos persistirán ligeros, con una velocidad promedio de 18 km/h y ráfagas ocasionales que podrían aumentar a 26 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 63%.