Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de abril de 2026
Clima Diario
Hoy en Tierra Del Fuego, nos espera un día con clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C y se podrán encontrar niveles de humedad del 96%, lo cual puede generar una sensación térmica un poco más fría de lo esperado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Ya durante la tarde y noche, el tiempo continuará presentando condiciones similares. Se espera alcanzar una temperatura máxima de 2.9°C. A lo largo del día, los vientos irán disminuyendo su intensidad desde unos 11 km/h hasta 17 km/h con rachas que podrían llegar a 22 km/h. La probabilidad de precipitación es prácticamente inexistente, de tan solo 0.1 mm.