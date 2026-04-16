Hoy en Tierra Del Fuego, nos espera un día con clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C y se podrán encontrar niveles de humedad del 96%, lo cual puede generar una sensación térmica un poco más fría de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Ya durante la tarde y noche, el tiempo continuará presentando condiciones similares. Se espera alcanzar una temperatura máxima de 2.9°C. A lo largo del día, los vientos irán disminuyendo su intensidad desde unos 11 km/h hasta 17 km/h con rachas que podrían llegar a 22 km/h. La probabilidad de precipitación es prácticamente inexistente, de tan solo 0.1 mm.