Taste Atlas definió el bodegón con la mejor milanesa de Argentina: no es El Preferido y tiene más de 40 gustos

La prestigiosa guía eligió a los tres mejores restaurantes para disfrutarlo, pero el puesto número 1 sorprendió a todos.

Milanesas, un manjar bien argentino Foto: Instagram @donignac

No hay mejor forma de disfrutar de los días primaverales con amigos y con platos típicos de la gastronomía porteña. La milanesa argentina es un plato reconocido a nivel mundial que puede ser disfrutado por grandes y chicos.

La prestigiosa guía Taste Atlas eligió a los tres mejores restaurantes para disfrutarlo, pero el puesto número 1 sorprendió a todos.

¿Dónde se comen las mejores milanesas de CABA?

Liderando el ranking se encuentra Don Ignacio, a quien Taste Atlas definió como “el Cadillac de las milanesas”. “Olvidate de las basuras de las diversas cadenas de clubes y aventurate a Rivadavia, donde Don Nacho, obsesionado con la música, sirve una milanesa enorme, rebosante de queso y aderezos. Una auténtica joya porteña escondida en su máxima expresión”, expresó la prestigiosa guía gastronómica.

Don Ignacio sirve más de 40 gustos del tradicional plato argentino que pueden ir de opciones clásicas a cargadas de toppings, agridulces y una que se asemeja a un postre.

Las mejores milanesas están en Don Ignacio Foto: Instagram @donignac

Opciones para degustar

Don Ignacio: muzzarella, jamón, cebolla y 2 huevos fritos

La provenzal: trae queso y la salsa que le da nombre

Milanesa cuaba: muzzarrella, ciruelas y panceta

Todos los platos vienen con guarnición de papas fritas o puré

Don Ignacio está en pleno corazón de Almagro Foto: Instagram @donignac

¿Dónde queda y cómo reservar en Don Ignacio?

Se ubica en el corazón de Almagro, a pocas cuadras de la línea A del subte. Es un negocio bien de barrio, con una decoración inspirada en el rock tanto nacional como internacional. También tienen servicio de delivery.

Ubicación: Rivadavia 3439, Buenos Aires

Contacto: 15-5842-5771 (WhatsApp)

Otros restaurantes en el ranking

El Obrero

“Podés encontrar versiones de este plato en otros restaurantes de Buenos Aires, pero es particularmente bueno en El Obrero”.

Ubicación: Agustín R. Caffarena 64

El Preferido de Palermo

“Buenos Aires cuenta con una amplia selección de estos restaurantes clásicos y acogedores, y el mejor para milanesas es sin duda El Preferido”.

Ubicación: Borges 2108