Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima en el Sur

Condiciones climáticas para la mañana en Tierra Del Fuego

El clima de esta mañana en Tierra Del Fuego se presentará con un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas llegarán a los 0.6°C, generando un ambiente fresco. Se estima una velocidad de viento de hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún menor. La humedad alcanzará el 96%, asegurando un ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las temperaturas subirán gradualmente hasta alcanzar un máximo de 2.9°C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, y la probabilidad de precipitaciones es inexistente. No se esperan lluvias durante todo el día, lo que es una buena noticia para quienes deseen realizar actividades al aire libre. Los vientos continuarán provenientes del oeste, aunque se espera que pierdan algo de intensidad hacia la noche.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

El amanecer se producirá a las 9:54 y el atardecer llegará a las 17:12, ofreciendo un día con pocas horas de luz solar. A lo largo del día, la luna se mostrará en su fase de cuarto menguante, mientras su salida ocurre a las 9:55 y su puesta a las 15:57.