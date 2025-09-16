Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima y Tiempo
Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de septiembre de 2025, 06:02

Este martes 16 de septiembre, Córdoba amanecerá con un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas en las primeras horas del día, con mínimas de 7.3°C, brindando una sensación otoñal. El viento será moderado, alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 19 km/h, lo que añade un toque fresco al ambiente matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las condiciones climáticas serán mayormente estables, con el cielo manteniéndose parcialmente cubierto. La temperatura máxima del día llegará a los 21.9°C, proporcionando un clima ideal para actividades al aire libre. Es importante tener en cuenta la humedad, que alcanzará hasta un 54%, creando un ambiente ligeramente húmedo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Para aquellos que saldrán durante el día, se recomienda vestir en capas ligeras pero abrigadas por la mañana y más frescas por la tarde. Llevar consigo una chaqueta ligera será útil para enfrentar los cambios de temperatura. Prestar atención al viento, que puede ser un tanto incómodo por momentos.