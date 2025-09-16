Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima y Tiempo

Este martes 16 de septiembre, Córdoba amanecerá con un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas en las primeras horas del día, con mínimas de 7.3°C, brindando una sensación otoñal. El viento será moderado, alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 19 km/h, lo que añade un toque fresco al ambiente matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las condiciones climáticas serán mayormente estables, con el cielo manteniéndose parcialmente cubierto. La temperatura máxima del día llegará a los 21.9°C, proporcionando un clima ideal para actividades al aire libre. Es importante tener en cuenta la humedad, que alcanzará hasta un 54%, creando un ambiente ligeramente húmedo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Para aquellos que saldrán durante el día, se recomienda vestir en capas ligeras pero abrigadas por la mañana y más frescas por la tarde. Llevar consigo una chaqueta ligera será útil para enfrentar los cambios de temperatura. Prestar atención al viento, que puede ser un tanto incómodo por momentos.