Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Pronóstico del día
Canal 26
Por Canal 26
martes, 16 de septiembre de 2025, 06:03

El clima esta mañana en Formosa

Esta mañana en Formosa, esperamos un día parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 7.9°C. Las condiciones serán favorables para quienes disfruten de las actividades al aire libre, ya que se mantiene la clima templado. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 9 km/h, lo que hará que no sientas mucho frío a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, el pronóstico indica una temperatura máxima cercana a los 20.5°C. El clima continuará siendo parcialmente nuboso, ideal para salidas o pequeñas reuniones al aire libre. A medida que avance la noche, las temperaturas se mantendrán cómodas, y la humedad alcanzará un pico máximo del 96%, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

También podría interesarte

Alerta meteorológica: se esperan tormentas fuertes con viento y caída de granizo en varias localidades del país

Alerta meteorológica: se esperan tormentas fuertes con viento y caída de granizo en varias localidades del país

Buenas noticias para el medio ambiente: la capa de ozono muestra señales claras de recuperación

Buenas noticias para el medio ambiente: la capa de ozono muestra señales claras de recuperación

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se registrará a las 07:37 y el atardecer será a las 18:08. Aprovecha estas horas del día para disfrutar de las mejores vistas del cielo en Formosa.