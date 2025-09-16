Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

martes, 16 de septiembre de 2025, 06:04

El día de hoy presenta un clima clima mayormente estable en Jujuy durante la mañana. Las temperaturas mínimas se ubican alrededor de 4.2°C, mientras que el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. La velocidad del viento será de unos 10 km/h, por lo que si vas a salir, te aconsejamos llevar una chaqueta ligera debido a la brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo nubosas, pero las temperaturas se incrementarán alcanzando un máximo de 18.4°C. La humedad relativa se mantendrá en torno al 46%, proporcionando un ambiente cómodo. A pesar de las nubes, no hay previsión de lluvia, así que podrás disfrutar de actividades al aire libre si lo deseas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025

Hoy en Jujuy, el sol hará su aparición a las 08:01 a.m., mientras que se ocultará a las 18:41 p.m. Invitamos a todos a disfrutar de estos momentos dorados del día.