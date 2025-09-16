Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima Diario

El día de hoy presenta un clima clima mayormente estable en Jujuy durante la mañana. Las temperaturas mínimas se ubican alrededor de 4.2°C, mientras que el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. La velocidad del viento será de unos 10 km/h, por lo que si vas a salir, te aconsejamos llevar una chaqueta ligera debido a la brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo nubosas, pero las temperaturas se incrementarán alcanzando un máximo de 18.4°C. La humedad relativa se mantendrá en torno al 46%, proporcionando un ambiente cómodo. A pesar de las nubes, no hay previsión de lluvia, así que podrás disfrutar de actividades al aire libre si lo deseas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025

Hoy en Jujuy, el sol hará su aparición a las 08:01 a.m., mientras que se ocultará a las 18:41 p.m. Invitamos a todos a disfrutar de estos momentos dorados del día.