Cómo va a estar el clima en Buenos Aires la primera semana de junio.

Luego de un mayo con clima inestable, marcado por la aparición de lluvias y varios días de advertencia por niebla en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junio se presenta con temperaturas marcadas que anticipan la llegada del invierno. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera semana del sexto mes de este 2026 tendrá como principal característica la presencia de nubes grises en el cielo.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Lunes 1 de junio: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C. Neblina a la madrugada y 10% de probabilidades de lluvias en a mañana.

Martes 2 de junio: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Miércoles 3 de junio: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C, El cielo estará nublado.

Jueves 4 de julio: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado.

Viernes 5 de junio: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con cielo nublado.

Se va la niebla intensa, pero no el clima gris en Buenos Aires

Aunque la niebla intensa que marcó varios tramos de la última semana comienza a perder protagonismo en el AMBA, el escenario general del tiempo no cambiará de forma drástica. Durante los primeros días de junio, el clima en Buenos Aires seguirá dominado por la humedad, la nubosidad baja y las mañanas frescas, en un contexto típicamente otoñal. Es decir, desaparece el fenómeno que más complicó la visibilidad en calles, accesos y rutas, pero se mantiene un patrón de cielo mayormente nublado y ambiente húmedo que seguirá condicionando la sensación térmica y la rutina diaria.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Desde el punto de vista meteorológico, la explicación está en que la atmósfera todavía conserva altos niveles de humedad en capas bajas, aunque ya no con la misma concentración a ras del suelo que favorecía la formación de niebla densa. Por eso, en lugar de bancos espesos y persistentes, lo que se espera ahora es una sucesión de jornadas grises, con poca amplitud térmica y escasa presencia de sol. En otras palabras, Buenos Aires deja atrás la parte más problemática del fenómeno, pero sigue bajo un clima estable, fresco y nublado, al menos durante la primera semana de junio.

¿Qué relación hay entre la niebla de esta semana y los días nublados que se vienen?

La alerta por niebla que afectó al AMBA y a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante la última semana respondió a un patrón de humedad elevada, poco viento y estabilidad atmosférica, condiciones que siguen presentes y que también explican por qué la próxima semana estará marcada por cielos nublados y ambiente húmedo. Aunque la niebla más intensa ya no forme parte del pronóstico y la advertencia haya quedado atrás, el escenario meteorológico de fondo no cambia por completo: la humedad continúa dominando el aire y favorece la persistencia de nubosidad, especialmente durante las primeras horas del día.

La diferencia principal es que, esta vez, esa humedad ya no se concentrará tanto a ras del suelo, como ocurrió con la niebla, sino en capas un poco más altas de la atmósfera. Por eso, en lugar de bancos densos que reducen la visibilidad y complican el tránsito, lo que se espera ahora es una sucesión de jornadas grises, húmedas y mayormente nubladas. En otras palabras, el fenómeno más problemático se debilita, pero el patrón que lo originó sigue presente, dejando un clima típicamente otoñal en Buenos Aires, con poca amplitud térmica, mañanas frescas y escasa presencia de sol.