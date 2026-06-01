Se acerca un invierno cálido y lluvioso:

Anticipan un invierno cálido y lluvioso. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico climático para el próximo trimestre, que comenzará este lunes 1 de junio y se extiende hasta agosto de 2026. En su informe, el organismo anticipa un invierno cálido, con condiciones poco habituales para gran parte del país.

Según el Pronóstico Climático Trimestral del SMN, varias zonas de la Argentina tendrán temperaturas superiores a los valores normales para la época y, en varios sectores, también se esperan precipitaciones por encima del promedio histórico.

Cómo será el invierno en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, así como también en gran parte del centro y sur del país, también se esperan temperaturas normales o superiores a las habituales para la época invernal.

Pese a esta tendencia inesperada, el organismo remarcó que el invierno seguirá teniendo episodios fríos típicos de la estación. “El pronóstico de temperaturas superiores a lo normal no impide que se produzcan heladas o períodos de frío intenso de corta duración”, explicó.

El SMN advirtió por un invierno atípico en Argentina. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Qué temperaturas esperar para el invierno 2026

La investigación del SMN determinó que existe una mayor probabilidad de que este invierno existan temperaturas medias por encima de los valores normales en casi toda la Argentina. En ese contexto, las zonas más afectadas serían:

Jujuy

Salta

Tucumán

Catamarca

San Juan

Mendoza

San Luis

Según el informe, en esas provincias existirá una probabilidad superior al 50% de atravesar un trimestre más cálido de lo habitual.

Qué provincias tendrían más y menos lluvias en invierno 2026, según el SMN

El informe también mostró diferencias en las precipitaciones según cada región.

Menos lluvias

Las provincias con mayores probabilidades de registrar lluvias normales o inferiores a lo habitual son:

Centro y oeste de Formosa

Oeste de Chaco

Este de Salta

Norte de Santiago del Estero

Estas zonas podrían atravesar un escenario más seco durante el trimestre invernal. Además, esta situación podría afectar el inicio de la campaña agrícola de granos finos.

Más lluvias

En contrapartida con el punto anterior, el pronóstico del Servicio Meteorológico anticipa condiciones más favorables en:

Buenos Aires

La Pampa

Sur de Cuyo

Centro y norte de la Patagonia

Según el informe, en dichas regiones existe una mayor probabilidad de precipitaciones normales o incluso superiores a los valores habituales para esta época del año.

El clima en Buenos Aires la primera semana de junio