Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025
El clima para hoy en Neuquén se presentará parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 4.9°C. Se espera que el día continúe así hasta el mediodía, brindando un ambiente fresco pero agradable. Vientos de hasta 13 km/h podrían sentirse en algunos momentos del día con una clima contenido por altibajos.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde, el clima se mantendrá con características similares, alcanzando temperaturas máximas de 17°C. Las nubes seguirán presentes, aunque el sol podría hacer algunas apariciones tímidas en el transcurso de la tarde. La noche permitirá descensos ligeros de temperatura, invitando a los neuquinos a abrigarse un poco más para disfrutar de una noche tranquila. La humedad será moderada, manteniéndose en un rango dentro del cual llueve o se despeja.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025
El sol hará su primera aparición a las 08:22, según el horario del amanecer, mientras que se ocultará a las 18:16. Estos tiempos permitirán aprovechar un día con suficiente luz para actividades al aire libre. Para los amantes de la observación astronómica, la luna saldrá a las 17:28, lo que propiciará una buena oportunidad para disfrutar del cielo nocturno.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén
Para quienes planean actividades al aire libre, se recomienda vestirse en capas debido a las fluctuaciones de temperatura previstas para el día. Mantenerse hidratado y usar protector solar podría ser valioso, incluso bajo la nubosidad. En resumen, el clima de hoy en Neuquén será variado, aunque principalmente estable y perfecto para disfrutar del aire libre.