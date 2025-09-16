Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima Neuquén Hoy

El clima para hoy en Neuquén se presentará parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 4.9°C. Se espera que el día continúe así hasta el mediodía, brindando un ambiente fresco pero agradable. Vientos de hasta 13 km/h podrían sentirse en algunos momentos del día con una clima contenido por altibajos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, el clima se mantendrá con características similares, alcanzando temperaturas máximas de 17°C. Las nubes seguirán presentes, aunque el sol podría hacer algunas apariciones tímidas en el transcurso de la tarde. La noche permitirá descensos ligeros de temperatura, invitando a los neuquinos a abrigarse un poco más para disfrutar de una noche tranquila. La humedad será moderada, manteniéndose en un rango dentro del cual llueve o se despeja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025

El sol hará su primera aparición a las 08:22, según el horario del amanecer, mientras que se ocultará a las 18:16. Estos tiempos permitirán aprovechar un día con suficiente luz para actividades al aire libre. Para los amantes de la observación astronómica, la luna saldrá a las 17:28, lo que propiciará una buena oportunidad para disfrutar del cielo nocturno.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Para quienes planean actividades al aire libre, se recomienda vestirse en capas debido a las fluctuaciones de temperatura previstas para el día. Mantenerse hidratado y usar protector solar podría ser valioso, incluso bajo la nubosidad. En resumen, el clima de hoy en Neuquén será variado, aunque principalmente estable y perfecto para disfrutar del aire libre.