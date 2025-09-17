Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 17 de septiembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, el clima en Buenos Aires estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 5.6°C, siendo fresco desde el amanecer. Los vientos, de velocidad moderada, alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, lo que contribuirá a mantener la sensación térmica baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, el cielo seguirá parcialmente cubierto, pero las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando un valor máximo alrededor de 15.7°C. La humedad rondará el 70%, lo cual es típico para esta época del año. Durante la noche, se prevé que el cielo continúe con nubosidad variable, aunque se espera una disminución del viento, que podría llegar a 5 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Se aconseja salir abrigado, especialmente a primera hora de la mañana. Para aquellos que planean actividades al aire libre, recordar mantenerse hidratados, ya que la humedad y las temperaturas relativamente más bajas pueden engañar en cuanto a la sensación de sed. Como siempre, tener a mano un paraguas, pues la nubosidad puede traer lluvias pasajeras. No olvide comprobar las actualizaciones del tiempo regularmente para ajustar sus planes a cualquier cambio inesperado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 17 de septiembre de 2025

Hoy el sol se alzará a las 08:05 a.m. y se pondrá a las 05:52 p.m., brindando un total de aproximadamente 9 horas y 47 minutos de luz diurna. Es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre mientras se mantenga el día.