Un picnic, la mejor opción para el Día de la Primavera: 3 ideas de sándwiches ricos y fáciles de hacer

Prácticos y sabrosos, tres opciones ideales para llevar en la mochila y compartir con amigos o familia.

Picnic. Fuente: Unsplash

Como suele suceder cada año en Argentina, durante el Día de la Primavera los parques y plazas se convierten en el punto de encuentro ideal para celebrar al aire libre. Y si hay algo que no puede faltar en un picnic, son los sándwiches: fáciles de preparar, prácticos para llevar y capaces de adaptarse a todos los gustos.

Desde opciones frescas hasta más contundentes, los sandwichitos son la mejor compañía para disfrutar del sol, junto a buena compañía y un poco de música.

Picnic. Fuente: Unsplash

En esta ocasión, los protagonistas son tres versiones de bagels que no solo son fáciles de armar, sino que también se adaptan a diferentes gustos y momentos. Ya sea que se busque algo liviano, más nutritivo o con un toque fresco y saludable, cualquiera de estas recetas puede ser la estrella de un picnic de primavera.

Tres bagels ideales para celebrar el Día de la Primavera

El primero es el bagel caprese con pesto y aceitunas, una opción fresca y mediterránea. La clave está en tostar el pan, untarlo con pesto de albahaca y sumar mozzarella fundida, rodajas de tomate fresco y aceitunas negras laminadas. El detalle final es un hilo de aceite de oliva que realza los sabores y le da un toque gourmet a una combinación simple pero deliciosa.

Para quienes buscan un sándwich más completo, el bagel de chivito es la mejor elección. Se prepara con un churrasquito de nalga apenas sellado, alioli casero, mozzarella fundida, rodajas de tomate y lechuga francesa. Como toque distintivo, lleva un huevo frito que convierte al bagel en una propuesta contundente, ideal para quienes necesitan recargar energía durante el picnic.

Sándwich de chivito. Foto: Freepik

Por último, está el bagel avocado, perfecto para los amantes del palta y los sabores frescos. Lleva mozzarella fundida, medio aguacate en láminas, rodajas de tomate y un huevo a la plancha. El resultado es un sándwich equilibrado, suave y jugoso, que combina proteínas y vegetales en una opción saludable y primaveral.