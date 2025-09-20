Lluvia, nubes y viento en el Día de la Primavera: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires este domingo 21 de septiembre

Miles de argentinos se preguntan si los planes de picnic y juntadas en plazas van a poder llevarse a cabo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene la respuesta.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

El tan esperado Día de la Primavera no tendrá el clima perfecto para festejar al aire libre, como suele ser costumbre. La tendencia para este domingo 21 de septiembre seguirá tal como los días anteriores, que estuvieron marcados por lluvias, fuertes tormentas y granizo.

El clima para el Día de la Primavera

Este 21 de septiembre, el clima en la Ciudad de Buenos Aires será el siguiente:

Madrugada : se darán lluvias aisladas y una temperatura de 12 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Mañana : el cielo estará nublado, con 15 °C en el termómetro y vientos de entre 23 y 31 km/h.

Tarde : las nubes ocuparán el cielo, acompañadas de 18 grados y fuertes ráfagas, que alcanzarán los 50 km/h.

Noche: mayormente nublado con 13 °C. Se esperan vientos de entre 13 y 22 km/h.

Cómo seguirá el tiempo el resto de la semana

Durante la semana no se esperan lluvias y las temperaturas serán variadas.