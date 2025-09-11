Ideal para días primaverales: cómo preparar los mejores sándwiches triples de miga caseros
Los sándwiches de miga son un clásico de las celebraciones en Argentina y están presentes en cumpleaños, fiestas y todo tipo de encuentros familiares o entre amigos. Su popularidad radica en su simplicidad y versatilidad: pueden ser simples o triples, fríos o tostados, con ingredientes variados y adaptables al gusto de cada persona.
A pesar de su aparente sencillez, muchas personas prefieren comprarlos en la panadería antes que prepararlos en casa. Sin embargo, hacerlos de forma casera es fácil y económico. A continuación, te presentamos una receta práctica para preparar tus propios sándwiches de miga en casa, con el punto justo de humedad los caracteriza.
Cómo hacer sándwiches triples de miga
Ingredientes
- Berro
- Ciboullete
- Queso en fetas
- Queso rallado
- Palta
- Queso crema
- Huevos
- Jamón
- Manteca
- Pan de molde
- Rabanito
- Sal
- Pimienta
Paso a paso
- Untar con manteca una plancha de pan. Sumar sal y pimienta
- Procesar la palta con queso crema y los huevos duros picados
- Untar el pan previamente enmantecado con esa pasta. Sumar un poco de berro y ciboullete
- Tapar con plancha de pan
- Untar nuevamente la pasta de palta, queso y huevo y sumar berro, láminas de rábano (ideal cortados con mandolina, ojo los dedos) y frutas de queso
- Nuevamente, tapar y volver a enmantecar el pan
- Sumar pimienta, fetas de jamón y cubrirlo con la pasta nuevamente
- Tapar y meter dentro de un lienzo húmedo en la heladera para que no se sequen
Para disfrutar al máximo de este clásico, es ideal consumir los sándwiches el mismo día de su preparación. Esto garantiza la frescura y el sabor característico de los sándwiches de miga, ya que tienden a secarse si se guardan por mucho tiempo.