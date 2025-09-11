Ideal para días primaverales: cómo preparar los mejores sándwiches triples de miga caseros

Aprender a prepararlos en casa es más fácil de lo que parece. Con esta receta, vas a poder lograr la textura perfecta y el sabor característico de este clásico argentino.

Sándwiches triples de miga Foto: Instagram @confiterialapastafrola

Los sándwiches de miga son un clásico de las celebraciones en Argentina y están presentes en cumpleaños, fiestas y todo tipo de encuentros familiares o entre amigos. Su popularidad radica en su simplicidad y versatilidad: pueden ser simples o triples, fríos o tostados, con ingredientes variados y adaptables al gusto de cada persona.

A pesar de su aparente sencillez, muchas personas prefieren comprarlos en la panadería antes que prepararlos en casa. Sin embargo, hacerlos de forma casera es fácil y económico. A continuación, te presentamos una receta práctica para preparar tus propios sándwiches de miga en casa, con el punto justo de humedad los caracteriza.

Sándwiches de miga. Foto: Pexels.

Cómo hacer sándwiches triples de miga

Ingredientes

Berro

Ciboullete

Queso en fetas

Queso rallado

Palta

Queso crema

Huevos

Jamón

Manteca

Pan de molde

Rabanito

Sal

Pimienta

Paso a paso

Untar con manteca una plancha de pan. Sumar sal y pimienta Procesar la palta con queso crema y los huevos duros picados Untar el pan previamente enmantecado con esa pasta. Sumar un poco de berro y ciboullete Tapar con plancha de pan Untar nuevamente la pasta de palta, queso y huevo y sumar berro, láminas de rábano (ideal cortados con mandolina, ojo los dedos) y frutas de queso Nuevamente, tapar y volver a enmantecar el pan Sumar pimienta, fetas de jamón y cubrirlo con la pasta nuevamente Tapar y meter dentro de un lienzo húmedo en la heladera para que no se sequen

La panadería Lucca se destaca por sus sándwiches de miga. Foto: Instagram @panaderialucca

Para disfrutar al máximo de este clásico, es ideal consumir los sándwiches el mismo día de su preparación. Esto garantiza la frescura y el sabor característico de los sándwiches de miga, ya que tienden a secarse si se guardan por mucho tiempo.