El Grupo IRSA compró un histórico shopping de zona oeste y lo reformará para transformarlo en un outlet

El emblemático espacio será renovado con foco en gastronomía, entretenimiento e indumentaria accesible. Mantendrá su ciney sus más de 1.000 cocheras y generará más de 250 puestos de trabajo, apuntando a atraer visitantes de la zona norte y oeste del conurbano bonaerense.

Al Oeste Shopping, en Haedo. Foto: Castelar Digital.

El histórico Showcenter Haedo o Al Oeste Shopping, uno de los complejos comerciales más emblemáticos del oeste del Gran Buenos Aires, será renovado por el grupo IRSA y reabrirá en 2026 con un formato de outlet enfocado en gastronomía, entretenimiento e indumentaria a precios accesibles.

La operación, que demandó una inversión de US$ 20 millones, busca revitalizar un espacio que abrió a fines de la década de 1990 bajo la gestión de la empresa Showcenter, también responsable de la construcción del complejo Norte en Panamericana, actualmente conocido como Norcenter.

Al Oeste Shopping, en Haedo. Foto: Facebook / Al Oeste Shopping.

El shopping, ubicado en Haedo, partido de Morón, cuenta con 75.000 m² y 50 locales. Tras seis meses de reformas, conservará su cine Showcase, el patio de comidas y el complejo deportivo, y sumará más de 1.000 cocheras cubiertas. Se prevé que la reapertura genere más de 250 puestos de trabajo y atraiga visitantes de todo el corredor Oeste y Noroeste bonaerense, gracias a su cercanía con la Autopista del Oeste.

IRSA, que ya administra 15 centros comerciales en Argentina, destacó su apuesta al mercado local, pese a la caída del consumo y el crecimiento del comercio online. “El público sigue valorando la experiencia de salida familiar que ofrece un shopping”, afirmaron desde la compañía.

Actualmente funcionan los cines Showcase. Foto: castelar-digital

El Showcenter Haedo mantiene, además, un lugar en la historia del entretenimiento argentino: en 1999 registró un récord de más de 25.000 espectadores en un solo día, durante las vacaciones de invierno, según quienes trabajaban en el complejo en ese momento.

Con la llegada de IRSA, se espera que el edificio recupere protagonismo tras intervenciones fallidas de otros inversores, incluidos intentos de Carrefour. Su principal competencia será Plaza Oeste, del grupo Cencosud, frente al cual se encuentra un Makro recientemente adquirido por la misma compañía, consolidando así la zona como un polo de consumo y entretenimiento en el oeste del Conurbano.

Plaza Oeste Shopping, en Morón. Foto: Plaza Oeste.

“Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el Oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador”, concluyó Jorge Cruces, CIO del Grupo IRSA.