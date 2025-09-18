El Grupo IRSA compró un histórico shopping de zona oeste y lo reformará para transformarlo en un outlet
El histórico Showcenter Haedo o Al Oeste Shopping, uno de los complejos comerciales más emblemáticos del oeste del Gran Buenos Aires, será renovado por el grupo IRSA y reabrirá en 2026 con un formato de outlet enfocado en gastronomía, entretenimiento e indumentaria a precios accesibles.
La operación, que demandó una inversión de US$ 20 millones, busca revitalizar un espacio que abrió a fines de la década de 1990 bajo la gestión de la empresa Showcenter, también responsable de la construcción del complejo Norte en Panamericana, actualmente conocido como Norcenter.
El shopping, ubicado en Haedo, partido de Morón, cuenta con 75.000 m² y 50 locales. Tras seis meses de reformas, conservará su cine Showcase, el patio de comidas y el complejo deportivo, y sumará más de 1.000 cocheras cubiertas. Se prevé que la reapertura genere más de 250 puestos de trabajo y atraiga visitantes de todo el corredor Oeste y Noroeste bonaerense, gracias a su cercanía con la Autopista del Oeste.
IRSA, que ya administra 15 centros comerciales en Argentina, destacó su apuesta al mercado local, pese a la caída del consumo y el crecimiento del comercio online. “El público sigue valorando la experiencia de salida familiar que ofrece un shopping”, afirmaron desde la compañía.
También podría interesarte
El Showcenter Haedo mantiene, además, un lugar en la historia del entretenimiento argentino: en 1999 registró un récord de más de 25.000 espectadores en un solo día, durante las vacaciones de invierno, según quienes trabajaban en el complejo en ese momento.
Con la llegada de IRSA, se espera que el edificio recupere protagonismo tras intervenciones fallidas de otros inversores, incluidos intentos de Carrefour. Su principal competencia será Plaza Oeste, del grupo Cencosud, frente al cual se encuentra un Makro recientemente adquirido por la misma compañía, consolidando así la zona como un polo de consumo y entretenimiento en el oeste del Conurbano.
“Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el Oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador”, concluyó Jorge Cruces, CIO del Grupo IRSA.