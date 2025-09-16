Una famosa cadena venderá hamburguesas a $2.500 para cumplir un récord diario: cuándo será y en qué sucursales

La edición anterior, comenzó a las 12 del mediodía y solo duró dos horas, ya que vendieron todo su stock, con filas que llegaron a extenderse por tres cuadras. Ahora, se buscará llegar a 100.000 ventas diarias.

Hamburguesa de Big Pons. Foto: Instagram @big.pons

Una famosa hamburguesería de Buenos Aires buscará llegar al récord de 100.000 hamburguesas vendidas en un solo día. El evento, llamado “Cheeseburger Day”, se hará en todas las sucursales, donde se venderá un único producto a $2.500.

En un principio, el multitudinario evento que nació en 2020, solía hacerse solo en algunos locales. Sin embargo, con el paso de los años fue creciendo en todas las sucursales del país y, por eso, volverá a repetirse masivamente este año.

La promo Cheeseburger de Big Pons. Foto: Instagram @big.pons

La edición anterior, comenzó a las 12 del mediodía y solo duró dos horas, ya que vendieron todo su stock, con filas que llegaron a extenderse por tres cuadras. Por este motivo, la hamburguesería “Big Pons” buscará un nuevo récord.

Este domingo 21 de septiembre, la cadena argentina creada por Alejandro Seijo y Pablo Pons intentará vender 100.000 hamburguesas “Cheese Burger Simple”, a un valor de $2.500, cuando habitualmente dicho producto vale $12.500.

Hamburguesa de Big Pons. Foto: Instagram @big.pons

La promoción no será válida para delivery ni para take away y será hasta agotar stock. Por otro lado, los dueños comentaron que planean expandir la marca y comenzar a sumar locales en forma de franquicias.

Teniendo en cuenta la masividad del evento, “Big Pons” sorteará un par de “Fast Pass” para no hacer filas durante el “Cheeseburger Day”. Para participar, hay que seguirlos en Instagram, arrobar a un amigo y comentar a qué local irías.

Los detalles del “Cheeseburger Day”

Hamburguesa de Big Pons. Foto: Instagram @big.pons