Lanzan una convocatoria para mayores de 45 años para testar la vacuna contra el dengue:

Comenzó la campaña nacional de vacunación contra el dengue. Foto: Unsplash.

Fundación Huésped lanzó una convocatoria para reclutar voluntarios de entre 45 y 79 años con el objetivo de evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna contra el dengue en ese grupo etario. Este estudio busca aportar mayor evidencia científica a la base de datos, ya que hasta el momento existen pocos informes sobre la respuesta inmunológica de este antídoto en adultos mayores.

Aquellos que estén interesados, deberán residir en la Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA y no haber recibido previamente ninguna dosis de la vacuna contra el dengue. Además, está destinada a personas que no tengan previamente ninguna dosis de la vacuna contra el dengue. La convocatoria incluye tanto a personas sin enfermedades como a aquellas con afecciones preexistentes (como hipertensión, diabetes o insuficiencia renal), siempre que se encuentren clínicamente estables. Quedan excluidas las personas inmunosuprimidas.

Dengue

Si bien la vacuna contra el dengue está aprobada en Argentina para personas a partir de los 4 años, la información sobre el desempeño en adultos mayores es escasa. Por este motivo, la fundación busca recopilar más datos sobre el tema.

Actualmente, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, la vacunación está habilitada para personas de 15 a 59 años, por lo que la Fundación Huésped se convirtió en el único centro del país donde quienes superan los 60 años pueden acceder a la inmunización dentro de un protocolo de investigación.

El ensayo clínico tiene además un alcance internacional, ya que se desarrolla de manera simultánea en Brasil, Indonesia y Singapur, con el objetivo de comparar resultados en distintos contextos sanitarios.

Dengue, casos en el país, Argentina

Cómo anotarse para probar la vacuna contra el dengue

La web de Fundación Huésped indica que “para participar, podrán postularse personas de 45 a 79 años que residan en CABA o AMBA, con o sin afecciones de salud preexistentes, como hipertensión, diabetes o insuficiencia renal”. A su vez “no podrán participar personas inmunosuprimidas ya que se trata de una vacuna a virus vivos atenuados”.

Para anotarse, es necesario rellenar el siguiente formulario (haciendo clic acá)

La vacuna que se investiga es Qdenga, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda, que es actualmente la única vacuna contra el dengue aprobada y utilizada en Argentina. Se trata de la misma vacuna que se aplica en los vacunatorios del país.

Cómo funciona la vacuna contra el dengue

El estudio, publicado en la revista “The Lancet Regional Health-Americas” indica que la vacuna de Brasil contra el dengue reduce la carga viral de los infectados ante un posible contagio a otros y reduce el riesgo de complicaciones ante la enfermedad. Confirmó las investigaciones realizadas por Fundación de Apoyo a la Investigación del estado de Sao Paulo (Fapesp).

Vacuna contra el dengue

De acuerdo con los autores del estudio internacional, una baja carga viral en estos casos también está asociada a una reducción del riesgo de transmisión del virus a los mosquitos, lo que desde la perspectiva de la salud pública podría contribuir a disminuir la circulación del patógeno.

La vacuna Butantan-DV fue aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) a fines de noviembre y está previsto que comience a ser ofrecida en la red pública de salud en 2026 a personas de 12 a 59 años de edad.

Datos de la fase 3 de los ensayos clínicos, realizados entre más de 16.000 voluntarios de 14 estados brasileños, muestran que la vacuna presenta una eficacia general de 74,7%, una eficacia de 91,6 % contra el dengue grave y una eficacia de 100 por ciento contra las hospitalizaciones por la enfermedad.