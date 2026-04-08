Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
miércoles, 8 de abril de 2026, 12:58
Fiebre chikungunya. Foto: archivo Télam.
Fiebre chikungunya. Foto: archivo Télam.

El Ministerio de Salud indicó que hay al menos 85 nuevos casos de fiebre chikungunya notificados durante la semana 12 del año, mientras que asciende a 433 el total de confirmados y probables hasta el momento. En relación al origen de la transmisión, se pudo comprobar que 357 son casos autóctonos y solo 76 cuentan con antecedente de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

En este sentido, el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) detalló que Salta continúa siendo el epicentro del brote, con 315 casos, y que las localidades con más casos son Salvador Mazza (189 casos), Aguas Blancas (34 casos), Embarcación (20 casos) y San Ramón de la Nueva Orán (20 casos).

Además, según la información publicada en el BEN, se observa un crecimiento notable en otras jurisdicciones del NOA y el Centro. Jujuy suma 37 casos, de los cuales 23 son transmisión local por el mosquito, y Tucumán notificó 27 casos, con un salto en la transmisión local en San Miguel de Tucumán, en donde se notificaron 20 casos autóctonos.

Fiebre chikungunya Foto: Unsplash.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires registró 6 nuevos casos de chikungunya en la semana 12, alcanzando un total de 22, y Catamarca y Santiago del Estero notificaron 11 casos respectivamente, mientras que Tierra del Fuego notificó su primer caso confirmado con antecedente de viaje y Chaco mantiene un caso local probable registrado en las semanas previas.

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A través del Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, el Ministerio de Salud de la Nación identificó en todas las muestras estudiadas el genotipo ECSA (East-Central-South-Africa), el mismo que circuló en Argentina durante el brote de 2023-2024.

En este mismo sentido, se informó que hasta el momento no se registró ningún fallecimiento por chikungunya en el país durante la temporada actual y que, en Salta, 22 personas requirieron internación de corta duración con evolución favorable.

Fiebre. Foto: Pexels.
La fiebre y el dolor de cuerpo es uno de los principales síntomas.

Qué es la fiebre chikungunya y cuáles son sus síntomas

La chikungunya es causada por el virus chikungunya, que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados, especialmente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Aunque por lo general no suele ser mortal, resulta muy debilitante, especialmente en los adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 7 días después de la picadura e incluyen:

  • Fiebre alta repentina
  • Dolor intenso en las articulaciones (puede ser muy incapacitante)
  • Dolor muscular
  • Dolor de cabeza
  • Erupciones en la piel
  • Cansancio

El dolor articular es el síntoma más característico y, en algunos casos, puede durar semanas o incluso meses. Si bien no hay una vacuna de uso masivo ampliamente disponible en todos los países, hay algunos puntos claves en la prevención, como usar repelente, colocar mosquiteros y evitar la acumulación de agua estancada.