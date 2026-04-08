Fiebre chikungunya. Foto: archivo Télam.

El Ministerio de Salud indicó que hay al menos 85 nuevos casos de fiebre chikungunya notificados durante la semana 12 del año, mientras que asciende a 433 el total de confirmados y probables hasta el momento. En relación al origen de la transmisión, se pudo comprobar que 357 son casos autóctonos y solo 76 cuentan con antecedente de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

En este sentido, el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) detalló que Salta continúa siendo el epicentro del brote, con 315 casos, y que las localidades con más casos son Salvador Mazza (189 casos), Aguas Blancas (34 casos), Embarcación (20 casos) y San Ramón de la Nueva Orán (20 casos).

Además, según la información publicada en el BEN, se observa un crecimiento notable en otras jurisdicciones del NOA y el Centro. Jujuy suma 37 casos, de los cuales 23 son transmisión local por el mosquito, y Tucumán notificó 27 casos, con un salto en la transmisión local en San Miguel de Tucumán, en donde se notificaron 20 casos autóctonos.

Fiebre chikungunya Foto: Unsplash.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires registró 6 nuevos casos de chikungunya en la semana 12, alcanzando un total de 22, y Catamarca y Santiago del Estero notificaron 11 casos respectivamente, mientras que Tierra del Fuego notificó su primer caso confirmado con antecedente de viaje y Chaco mantiene un caso local probable registrado en las semanas previas.

A través del Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, el Ministerio de Salud de la Nación identificó en todas las muestras estudiadas el genotipo ECSA (East-Central-South-Africa), el mismo que circuló en Argentina durante el brote de 2023-2024.

En este mismo sentido, se informó que hasta el momento no se registró ningún fallecimiento por chikungunya en el país durante la temporada actual y que, en Salta, 22 personas requirieron internación de corta duración con evolución favorable.

La fiebre y el dolor de cuerpo es uno de los principales síntomas.

Qué es la fiebre chikungunya y cuáles son sus síntomas

La chikungunya es causada por el virus chikungunya, que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados, especialmente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Aunque por lo general no suele ser mortal, resulta muy debilitante, especialmente en los adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 7 días después de la picadura e incluyen:

Fiebre alta repentina

Dolor intenso en las articulaciones (puede ser muy incapacitante)

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Erupciones en la piel

Cansancio

El dolor articular es el síntoma más característico y, en algunos casos, puede durar semanas o incluso meses. Si bien no hay una vacuna de uso masivo ampliamente disponible en todos los países, hay algunos puntos claves en la prevención, como usar repelente, colocar mosquiteros y evitar la acumulación de agua estancada.