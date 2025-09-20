Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:01

Tendencias climáticas para la mañana

En la mañana en Catamarca, el día comenzará con un cielo parcialmente nublado, proporcionando una sensación agradable con temperaturas alcanzando los 21°C. La oportunidad de precipitación es escasa, y los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 16 km/h, aportando frescura al aire. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con el cielo continuando parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán hasta 23°C. La humedad relativa será notable, bordeando un 65%. Los vientos pueden llegar a ráfagas de hasta 33 km/h, por lo cual sería prudente asegurar elementos ligeros al estar al aire libre para evitar inconvenientes.

El amanecer se producirá alrededor de las 08:12 horas, mientras que el atardecer está previsto para las 18:33 horas. Estos horarios son ideales para realizar observaciones astronómicas o simplemente disfrutar de la variada paleta de colores que el cielo ofrece en sus inicios y finales de jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Se aconseja llevar una ligera chaqueta durante el día y especialmente por la noche, cuando las temperaturas mínimas puedan llegar a descender a 6°C. Debido a la posibilidad de vientos fuertes, es recomendable estar precavido al circular por la calle.