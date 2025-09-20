Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima hoy

Tendencias climáticas para la mañana

En la mañana en Catamarca, el día comenzará con un cielo parcialmente nublado, proporcionando una sensación agradable con temperaturas alcanzando los 21°C. La oportunidad de precipitación es escasa, y los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 16 km/h, aportando frescura al aire. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con el cielo continuando parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán hasta 23°C. La humedad relativa será notable, bordeando un 65%. Los vientos pueden llegar a ráfagas de hasta 33 km/h, por lo cual sería prudente asegurar elementos ligeros al estar al aire libre para evitar inconvenientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025

El amanecer se producirá alrededor de las 08:12 horas, mientras que el atardecer está previsto para las 18:33 horas. Estos horarios son ideales para realizar observaciones astronómicas o simplemente disfrutar de la variada paleta de colores que el cielo ofrece en sus inicios y finales de jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Se aconseja llevar una ligera chaqueta durante el día y especialmente por la noche, cuando las temperaturas mínimas puedan llegar a descender a 6°C. Debido a la posibilidad de vientos fuertes, es recomendable estar precavido al circular por la calle.