Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Reporte climático

En la mañana de este sábado 20 de septiembre de 2025, Córdoba amanecerá con un clima predominantemente parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.3°C, alcanzando un máximo de 21.9°C durante el día. La máxima humedad esperada es de 54%, manteniendo la ciudad en un rango agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, el clima continuará con características similares, donde se mantendrán las condiciones de nubes parciales durante la noche. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura particularmente marcada al caer el sol. No se esperan precipitaciones significativas, siendo la probabilidad de lluvia de apenas un 0%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:12 horas, mientras que el anochecer se dará alrededor de las 18:21 horas, permitiendo disfrutar de un día completo de actividades al aire libre, con visibilidad óptima y sin imprevistos meteorológicos.