Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima local

Comenzamos la mañana de este sábado en Jujuy con un clima fresco y parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondan los 4.2°C, ofreciendo la oportunidad perfecta para disfrutar de una caminata matutina. Con la brisa suave de las primeras horas del día, se prevé una actividad moderada de los vientos, con velocidades alcanzando los 10 km/h, generando así una sensación térmica un poco más baja. La humedad está prevista en un 46%, lo cual contribuye a la frescura del ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avanza el día, las condiciones meteorológicas indican un incremento en las temperaturas hasta un máximo de 18.4°C, enmarcadas por un cielo mayormente nublado. Por la tarde, los vientos alcanzarán su punto máximo a 13 km/h, lo cual podría refrescar ligeramente el ambiente. La tarde y noche promete ser tranquilo en términos de precipitaciones, ya que no se espera lluvia. La puesta de sol, prevista para las 18:41, marcará el fin de un día relativamente cálido y estable.