Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Tiempo y Clima

En la mañana de este sábado, el clima en Río Negro se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 6.8°C, mientras que la probabilidad de lluvia es baja. Los vientos soplarán del este a una velocidad media de 22 km/h. La humedad alcanzará un 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas llegarán a los 17.1°C, ofreciendo un ambiente templado. Durante la tarde y noche, los vientos seguirán presentes pero con menor intensidad, y la humedad se mantendrá elevada, lo que podría generar una sensación térmica de frescor. Se recomienda tener una chaqueta ligera a mano si planeas salir al exterior.

Observaciones astronómicas

Este sábado 20 de septiembre de 2025, el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51, brindando un día con moderada luminosidad. Será un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las horas de sol disponibles.