Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025
En la mañana de este sábado, el clima en Río Negro se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 6.8°C, mientras que la probabilidad de lluvia es baja. Los vientos soplarán del este a una velocidad media de 22 km/h. La humedad alcanzará un 82%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas llegarán a los 17.1°C, ofreciendo un ambiente templado. Durante la tarde y noche, los vientos seguirán presentes pero con menor intensidad, y la humedad se mantendrá elevada, lo que podría generar una sensación térmica de frescor. Se recomienda tener una chaqueta ligera a mano si planeas salir al exterior.
Observaciones astronómicas
Este sábado 20 de septiembre de 2025, el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51, brindando un día con moderada luminosidad. Será un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando las horas de sol disponibles.