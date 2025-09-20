Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima diario

Esta mañana, el clima en Salta amanecerá con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 3.4°C. Aunque no se esperan precipitaciones, las condiciones pueden sentirse frescas debido a una humedad relativamente alta, alcanzando niveles del 91%. Los vientos correrán a una velocidad máxima de 8 km/h, lo que añadirá una brisa leve pero constante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas. Se espera que las temperaturas máximas suban a cerca de 21.2°C, ofreciendo una clima más cálido a medida que el día avanza. La humedad podría descender levemente, pero se mantendrá significativa. Los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando hasta 9 km/h, proporcionando un fresco alivio del calor del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 20 de septiembre de 2025

Para los amantes del cielo, el sol saldrá a las 08:03 y se ocultará a las 18:40, ofreciendo un día que invita a disfrutar al aire libre, siempre con precauciones adecuadas.