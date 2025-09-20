Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:07

El tiempo en Tucumán

El clima en Tucumán para este sábado 20 de septiembre de 2025 nos ofrece un día con condiciones parcialmente nubosas a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, lo que sugiere un amanecer fresco. La humedad se mantendrá alrededor del 41%, sugiriendo un ambiente ligeramente húmedo pero sin llegar a ser incómodo. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 7 km/h, lo que contribuirá a una jornada agradable en términos generales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten significativamente, alcanzando un máximo de 22.4°C. Aunque las nubes seguirán presentes, no se pronostica lluvia, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones.

La noche será similar a la tarde, manteniendo un clima estable y sin precipitaciones registradas.