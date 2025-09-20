Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Clima Diario

El tiempo en Tucumán

El clima en Tucumán para este sábado 20 de septiembre de 2025 nos ofrece un día con condiciones parcialmente nubosas a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, lo que sugiere un amanecer fresco. La humedad se mantendrá alrededor del 41%, sugiriendo un ambiente ligeramente húmedo pero sin llegar a ser incómodo. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 7 km/h, lo que contribuirá a una jornada agradable en términos generales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten significativamente, alcanzando un máximo de 22.4°C. Aunque las nubes seguirán presentes, no se pronostica lluvia, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones.

La noche será similar a la tarde, manteniendo un clima estable y sin precipitaciones registradas.