Decile adiós a los vestidos con flores: los tonos y los estampados de moda para la primavera 2025

Aunque parezca raro, esta primavera no estará caracterizada por girasoles y flores en la ropa. La moda minimalista tomó a la pasarela de rehén y llegó para quedarse.

Vestido floreado Foto: unsplash

Durante años, los vestidos floreados fueron una tendencia indiscutible de la primavera. Apenas llegaba el 21 de septiembre, aparecían en las calles los mismos estampados románticos de siempre. Sin embargo, en la temporada de 2025, esta tendencia cambió y se aleja completamente de la vestimenta tradicional de esta época del año.

La nueva moda deja atrás completamente lo predecible para dar lugar a una nueva estética mucho más limpia, moderna y personal. La gran propuesta de la moda 2025 es apostar a los colores plenos y los cortes minimalistas. Los vestidos lisos en tonos suaves —como lavanda, celeste pastel o durazno— son los nuevos favoritos. Esta tendencia no solo renueva el look de estación, sino que permite jugar con los accesorios, el peinado y el maquillaje sin competir con el estampado.

Vestidos, primavera, moda Foto: PINTEREST

Por otro lado, las nuevas tendencias de estilo que se imponen son los estampados geométricos: líneas rectas, bloques de color y patrones abstractos que reemplazan el romanticismo floral por una estética más sofisticada, ayudando a resaltar la figura y disimular algunas imperfecciones.

Esta tendencia funciona muy bien tanto para eventos informales como para salidas un poco más arregladas, y aporta un aire contemporáneo sin esfuerzo. Es común ver ese tipo de estampas en la oficina, un picnic con amigas o incluso mucho más elegantes, en casamientos y bautismos.

Vestidos, primavera, moda Foto: PINTEREST

Por otro lado, el lino, la gasa del satén son los materiales estrella. Livianos, frescos y con caída natural, le dan movimiento a cada prenda. También se suman detalles que elevan cualquier diseño: cortes asimétricos, frunces sutiles y los ya instalados cut-outs, que aportan un toque moderno sin caer en lo exagerado.

Vestidos minimalistas y un aire primaveral: dos looks imperdibles

Para un día tranquilo de paseo o un almuerzo al aire libre, una excelente opción es un vestido de lino en celeste claro, de corte recto y largo midi. La silueta suelta aporta comodidad, mientras que el tono transmite frescura y luz. Combinado con sandalias planas nude, un bolso tejido y aros dorados grandes, el look logra un equilibrio entre simpleza y estilo relajado. El pelo, suelto con ondas suaves, suma naturalidad sin esfuerzo.

Los vestidos en tonos pasteles son la tendencia de la primavera Foto: PINTEREST

En cambio, para una salida nocturna o un evento informal con más impronta, el protagonista puede ser un vestido satinado en tono lavanda, con escote halter y un sutil cut-out en la cintura. Este tipo de corte realza la figura sin resultar demasiado revelador. Se puede acompañar con sandalias blancas de taco cuadrado, un clutch con textura metalizada y un peinado recogido al descuido. Para cerrar, labios en tono durazno para sumar calidez y coherencia con el resto del outfit.