Más opciones para viajar: autorizaron a una aerolínea para realizar vuelos entre Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile

Así se informó en el Boletín Oficial, que indica que LAN PERÚ S.A. Sucursal Argentina podrá comenzar a operar.

Aviones de Latam Airlines. Foto: Instagram Latam Airlines

Se suman más rutas aéreas en Argentina: la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía autorizó a la aerolínea de bandera peruana, LAN PERÚ S.A. Sucursal Argentina para operar vuelos.

La ruta que realiza esta empresa es Lima - Buenos Aires - Santiago de Chile, por lo que habrá vuelos internacionales con regularidad, tanto de pasajeros como de carga.

Aviones de Latam Airlines. Foto: Instagram Latam Airlines

La medida fue oficializada este martes 23 de septiembre en el Boletín Oficial, con la Disposición 32/2025, que lleva la firma de Hernán Adrián Gómez, subsecretario.

En primer lugar, LAN PERÚ S.A. Sucursal Argentina pidió la habilitación para operar sobre la ruta mencionada. Amparado por el Acuerdo de Servicios Aéreos entre Argentina y Perú, así como también el Memorándum de Entendimiento entre las autoridades aeronáuticas de ambos países, contaba con el marco legal y operativo para contar con la aprobación.

Además, la aerolínea en cuestión cumplió al presentar los requisitos legales y administrativos que exige la normativa en Argentina.

Avión, vuelo, viaje. Foto: Unsplash.

La Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) falló con un dictamen a favor de la llegada de LAN Perú S.A. Sucursal Argentina, así como también el servicio jurídico del Ministerio de Economía.

Argentina también autorizó a Latam Airlines: realizará vuelos entre Buenos Aires y Miami

El pasado martes 19 de agosto se comunicó a través del Boletín Oficial que la empresa Latam Airlines recibió la autorización para operar la ruta entre Buenos Aires, Argentina, y Miami, Estados Unidos, sin escalas, en el recorrido que también tiene a Santiago de Chile.

Avión de Latam Airlines. Foto: Instagram latamairlines

Desde Latam Airlines apuntaron que la ruta estará disponible desde el próximo 1° de diciembre. Esto cumplirá con el objetivo de la aerolínea, que buscaba comenzar a operar antes del fin del año.

A través de la Disposición 23/2025, se hizo oficial los avances que habían obtenido en las negociaciones. En el pasado marzo, la empresa había señalado su intención por comenzar a realizar un vuelo diario en este trayecto antes de que termine el 2025.

El documento publicado indica: “Autorizar a la empresa de bandera chilena Latam Airlines Group S.A. a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada en la ruta Santiago de Chile (Chile), Aeropuerto de Ezeiza (Argentina) y Miami (Estados Unidos)“.

Avión de Latam Airlines. Foto: Instagram latamairlines

Y agrega que “la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países. El transportador ha sido oportunamente designado por la autoridad aeronáutica de su país, de conformidad con lo dispuesto a nivel bilateral, para efectuar servicios regulares y no regulares hacia nuestro territorio”.