Una aerolínea sortea pasajes gratis para viajar por Argentina: de cuál se trata y cómo participar

Hasta fin de mes, una compañía ofrece la posibilidad de ganar pasajes de avión de ida y vuelta a distintos destinos nacionales. Con un simple formulario y una respuesta creativa, cinco personas por día resultarán ganadoras.

Una aerolínea sortea pasajes gratis para viajar por Argentina.

En un contexto en el que cada vez más argentinos buscan opciones económicas para viajar, Flybondi, la primera aerolínea low cost del país, lanzó una campaña que promete captar la atención de miles de usuarios: regalar pasajes de avión a destinos nacionales sin necesidad de comprar un ticket previo.

La iniciativa estará vigente hasta el 30 de septiembre y se basa en un concurso simple pero llamativo. Los interesados deben ingresar a la web oficial de la compañía y completar un formulario con datos personales. Luego, se les pide responder una consigna creativa: “Si hoy te regalamos un pasaje, a qué lugar te escaparías. Gana la respuesta más creativa”.

Flybondi regala pasajes para recorrer Argentina. Foto: Freepik.

Según detalla la aerolínea, “las cinco respuestas más divertidas se ganan un pasaje ida y vuelta. Estate atento al mail que dejaste en el formulario para enterarte si sos uno de los ganadores”.

El beneficio contempla cinco ganadores por día, quienes reciben un ticket aéreo de ida y vuelta a un destino dentro de Argentina. La comunicación de los seleccionados se realiza por correo electrónico y también se publica en la página oficial de la aerolínea.

Condiciones y alcance del sorteo

De acuerdo con las bases de la promoción, “siendo una de las 5 (cinco) personas por día en resultar ganador, obtené de regalo un ticket aéreo ida y vuelta a un destino nacional para canjear en nuestra plataforma de canje”. Sin embargo, los boletos no cuentan con los beneficios del Ticket 3.0, lo que significa que no pueden renombrarse, transferirse ni revenderse.

El regalo incluye tasas, impuestos y cargos aplicables, pero no contempla equipaje ni servicios adicionales. “En caso de que se desee agregar equipaje o servicios adicionales a la reserva, el pasajero deberá gestionarlo a través de la sección ‘Mi Reserva’ disponible en la página web de la Aerolínea, quedando dichos servicios por fuera del sistema de canje”, se detalla.

Sorteo de FlyBondi. Foto: Flybondi.

Además, los pasajes no permiten devoluciones ni vouchers de crédito. La única excepción es el cambio de fecha de vuelo, sujeto a la disponibilidad publicada y a posibles penalidades por diferencias tarifarias.

La campaña se presenta como una movida de marketing creativa. A diferencia de otras promociones que requieren compras mínimas o acumulación de puntos, Flybondi ofrece viajes gratuitos no solo como una alternativa económica para volar, sino también como una marca que busca generar cercanía y dinamismo con sus clientes.