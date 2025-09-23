Orgullo cuyano: cómo es la hamburguesa mendocina elegida como la mejor de Argentina en 2025 y dónde probarla

Por tercer año consecutivo, Mendoza se erige como la provincia donde se cocina la mejor hamburguesa del país.

Pretextos ganó el premio a la mejor hamburguesa argentina. Foto: Instagram @adictosapretextos

La Competencia Federal de Burgerpalusa parece estar 100% dominada por las hamburgueserías mendocinas, dado que es el tercer año consecutivo en que una hamburguesa hecha en esa provincia es premiada como la mejor de Argentina.

En esta ocasión, la ganadora fue Pretextos, que se impuso con su propuesta “Sweet Bet” frente a más de cien competidores de distintos puntos del país.

La mejor burger del país es mendocina. Foto: Instagram @adictosapretextos

El evento se realizó en Palermo y reunió a más de 13.600 personas durante dos jornadas en las que se vendieron alrededor de 30.000 hamburguesas. De las 115 postuladas a principios de año, 35 llegaron a la etapa de preselección a cargo de Rodo Cámara, creador del certamen, y solo ocho lograron un lugar en la gran final.

La propuesta mendocina superó a las de Chango Street Food (Chaco), Prime Burger (Córdoba), Roses (Rosario, Santa Fe), Detroit (Mar del Plata), Xandar (San Luis), Roro Paps (Santa Cruz) y Burger 71 (Chubut).

Competencia Federal de Burgerpalusa. Foto: Instagram @burguerpalusa

El reconocimiento incluyó un trofeo, equipamiento gastronómico y $2 millones en papas fritas de McCain, además del prestigio de quedar en lo más alto del podio nacional.

Cómo es la hamburguesa más rica de Argentina

La hamburguesa que se llevó todos los elogios en el concurso gastronómico argentino es la famosa “Sweet Bet”, una preparación que combina sabor, textura y equilibrio de manera impecable.

Su éxito radica en la sencillez bien ejecutada: un smash burger cocido a la perfección, con una capa de queso cheddar fundido que aporta cremosidad y un toque intenso de sabor, acompañado de cebollas salteadas que aportan dulzor y contraste. Todo esto se complementa con una salsa honey mustard que equilibra el conjunto con su sabor agridulce, generando una experiencia gustativa redonda. La hamburguesa se sirve en un pan Golden Kalis, suave y ligeramente dorado, que sostiene los ingredientes sin opacar los sabores, haciendo que cada bocado sea jugoso y satisfactorio.

Esta combinación simple pero precisa fue la que terminó por conquistar al jurado, demostrando que, en la cocina, la perfección no siempre está en la complejidad, sino en la armonía de los elementos y la calidad de los ingredientes.

Dónde probar la mejor hamburguesa de Argentina

La marca Pretextos está disponible únicamente en Mendoza, con dos locales disponibles. De todos modos, sus sabores trascendieron las fronteras, ya que obtuvieron un gran reconocimiento a escala nacional.