Alerta por vientos: las seis provincias afectadas por las fuertes ráfagas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se darán importantes ráfagas en distintos territorios.

Alerta por fuertes vientos. Foto: NA

Tras las tormentas del fin de semana, que podrían repetirse en los próximos días en Buenos Aires, el clima había dado un respiro con respecto a condiciones que despertaban preocupación. Sin embargo, este miércoles 24 de septiembre se dan nuevas alertas, en este caso por vientos.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, la alerta es de color amarillo y afecta a un total de seis provincias, que padecerán las importantes ráfagas sobre los territorios.

Alerta por vientos fuertes este miércoles 24 de septiembre: las provincias afectadas

En detalle, las provincias que esperan vientos fuertes durante el miércoles 24 son Córdoba, San Juan, San Luis, La Pampa, La Rioja y Catamarca.

Cabe recordar que esta clase de alerta están tituladas por el SMN bajo el nombre de “Informate”. La misma se refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Alerta por fuertes vientos en seis provincias. Foto: SMN

Los vientos fuertes aparecerán sobre la tarde, y se mantendrán sobre las provincias afectadas hasta la noche. Incluso durante el jueves 25 también dirán presente, tanto por la mañana como por la tarde.

“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h”, expresa el texto difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Recomendaciones ante un alerta por vientos fuertes